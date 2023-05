Jacomuzzi: “Spalletti ha scelto il direttore sportivo del Napoli. Ecco il nome”

Carlo Jacomuzzi parla di Luciano Spalletti, del suo futuro al Napoli e la scelta del nuovo direttore sportivo della SSCN.

Al momento l’addio di Cristiano Giuntoli alla Juve è stato bloccato. Il presidente Aurelio De Laurentiis non ha ancora liberato il suo direttore sportivo che preme per andare a Torino, ma ha ancora un anno di contratto ed il produttore cinematografico è uno che ama far rispettare i contratti. Ma De Laurentiis deve trovare anche l’accordo con Spalletti.

“Ogni tanto Luciano ne inventa qualcuna, quindi mi interrogherei sull’assenza di Spalletti nella conferenza di quest’oggi. Lui è il classico toscano, furbo e scafato che prova a prendere vantaggio da qualsiasi situazione. Chissà, magari tra Spalletti e De Laurentiis c’è in ballo anche la decisione del prossimo direttore sportivo. De Laurentiis è uno strano, un vulcanico e può nascere di tutto. Rinnovo tramite PEC? De Laurentiis ha fatto la scelta giusta, visto come l’ha vinto questo Scudetto. Le modalità poi contano il giusto: le carte parlano chiaro, se accetti poi una clausola due anni fa devi sottostare. E ha ragione De Laurentiis… I contratti sono importanti, si rispettano. Non sono firme scritte sull’acqua” dice Jacomuzzi a Radio Punto Nuovo.

Poi l’ex direttore sportivo del Napoli e presidente dell’AssoOsservatori aggiunge: “Futuro DS del Napoli? Da quello che so, Spalletti propende per il suo conterraneo (Accardi, ndr). La società, invece, vorrebbe mettere qualcuno più affine ad un nuovo ciclo e già dentro la società, ove mai Cristiano decidesse di andar via. Una cosa è certa: perdere tempo è pericoloso, visto che la squadra del futuro si crea adesso e non a luglio-agosto… La clausola di Kim? Lo United non avrebbe problemi a pagare quelle cifre, ma un po’ tutte in Premier possono comprare chi vogliono. E lo stesso discorso è applicabile anche ad Osimhen. Il Napoli può solo lavorare facendosi trovare pronto con gli eventuali sostituti. Quando vedi certe cifre, non puoi opporti“.