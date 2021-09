Sky – Rientro Ospina il Napoli pronto ad organizzare il viaggio

Il Napoli sta lavorando per il rientro di Ospina in Italia per farlo arrivare in tempo per la sfida con la Juventus. Il portiere colombiano è impegnato con la sua Nazionale ma il Napoli ha estremo bisogno del suo rientro in tempo per la partita con la Juve, poiché Meret è infortunato.

Massimo Ugolini di Sky fa il punto sulla situazione del rientro di Ospina in Italia: “Il Napoli sta provando ad organizzare un viaggio intercontinentale per far tornare Ospina in tempo per giocare Napoli-Juventus. Su quel volo potrebbero trovare posto anche altri giocatori impegnati in Sudamerica. In questo modo Ospina rientrerebbe a Napoli al massimo entro venerdì pomeriggio”. La partita tra Napoli e Juventus è invece in programma sabato 11 settembre.