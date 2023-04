Skuhravy e l’aneddoto su Maradona: “Impietrito dalle sue giocate”

Tomas Skuhravy, ex Genoa, racconta la partita contro il Napoli impreziosita dalle prodezze di Maradona che lo hanno reso incapace di giocare.

Il leggendario ex attaccante del Genoa, Tomas Skuhravy, ora opinionista di Primocanale, ha recentemente raccontato un curioso episodio legato ad una partita contro il Napoli, in cui la presenza dell’ex Pibe de Oro Diego Armando Maradona sul campo ha lasciato tutti a bocca aperta condizionando anche le giocate dello stesso Skuhravy.

“Mi ricordo un Genoa-Napoli, per venti minuti rimasi impietrito di fronte alle prodezze di Maradona… Non riuscivo a giocare, Bagnoli mi urlava di tutto dalla panchina ma io non riuscivo a sbloccarmi…“. Queste le parole di Skuhravy, che ha svelato il retroscena durante la trasmissione Derby del Lunedì.

