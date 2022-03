Rrahmani: “Scudetto, vogliamo vincere ma sarà una guerra. Koulibaly mi ripete sempre una frase”

Amir Rrahmani difensore del Napoli ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, toccando molti temi tra i quali Napoli-Milan.

Amir Rrahmani difensore del Napoli in coppia con koulibaly formano una delle linee difensive più forti della serie A e tra le prime in Europa. Rrahmani è carico per la sfida contro il Milan e per la lotta scudetto. L’ex Verona non si nasconde ai microfoni di Radio Goal, sulle frequenze di Kiss Kiss:

“Quello di Fabian è stato un goal importante: abbiamo battuto la Lazio e siamo in piena lotta per le primissime posizioni. Sarà una lotta a tre, anzi forse a cinque. Oltre a Napoli, Inter e Milan ci sono anche Juventus e Atalanta che non sono così lontane: può succedere di tutto”.

Campionato: “La speranza di tutti noi è quella di restare nella storia vincendo qualcosa di importante, che possiamo essere ricordati come ha recentemente dichiarato mister Spalletti. Non sarà semplice, ma vogliamo fare bene”.

Lazio-Napoli: “Se non avessimo vinto cosa si sarebbe detto? Nel calcio non sai mai cosa può succedere. Noi puntiamo sempre alla vittoria e siamo felici di avere sconfitto i biancocelesti”.

Napoli-Milan: “Sappiamo che al Maradona ci sarà tantissima gente. Noi siamo concentrati in allenamento, motivati, ci stiamo preparando al meglio. Dobbiamo essere bravi a non prendere goal, questo è il nostro obiettivo. Con Koulibaly ripetiamo sempre una frase: ‘Non possiamo prendere goal’. Ai tifosi prometto massimo impegno e vogliamo realizzare quel sogno che abbiamo tutti. Siamo forti, abbiamo un grande obiettivo: ci proveremo fino alla fine. Abbiamo avuto la settimana tipo e questo è un bene per noi”.

La differenza con il passato: “Ho sempre creduto che ci sarebbero state delle chance anche per me. Giocavo poco, ma mi allenavo costantemente per migliorare”.

Koulibaly: “Kalidou è uno dei migliori calciatori del mondo: è chiaro che giocare con lui sia semplice per me”.

Su Albiol: “Mi paragonano allo spagnolo? Se lo dicono i tifosi, lo accetto”.

Su Insigne: “Lorenzo è stato sempre importante per noi con i suoi assist. Spero che possa continuare a fare bene fino alla fine”.

La parola Scudetto: “Non vogliamo pronunciarla perché abbiamo ancora tante partite da giocare. La nostra mente è proiettata solo a Napoli-Milan”.