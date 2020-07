“Rinnovo Fabian Ruiz: è fatta”, lo spagnolo firma fino al 2025

E’ fatta per il rinnovo di Fabian Ruiz al Napoli fino al 2025, il contratto dello spagnolo scadeva nel 2023. Lo riferisce Tuttosport.

Il Napoli mette a segno un colpo importante il rinnovo di Fabian Ruiz. L’annuncio viene dato da Tuttosport che parla di affare praticamente già fatto. Alla fine l’ha spuntata De Laurentiis che ha insistito per far mettere all’interno del contratto una maxi clausola su una possibile rivendita del calciatore.

A proposito di rinnovi, ormai è fatta anche per il prolungamento di Fabian Ruiz, dall’attuale scadenza del 2023, fino al giugno 2025. De Laurentiis ha avuto un colloquio decisivo con i rappresentanti della You First, gli agenti del centrocampista spagnolo e hanno trovato il punto d’incontro su un accordo da 3 milioni stagionali più bonus. Mentre il Napoli potrà fissare sul nuovo contratto una clausola rescissoria da almeno 100 milioni di euro. Fabian ha accettato di restare a Napoli anche per una ragione singolare: ha atteso di capire se il suo amico Dries Mertens trovasse l’accordo, prima di dare il “la” ad i suoi agenti per fare lo stesso.

Il rinnovo di Fabian Ruiz rappresenta un’ottima base da cui partire per la prossima stagione. Lo spagnolo è un punto fermo del centrocampo di Gattuso che difficilmente rinuncia a Ruiz. Lo spagnolo ha ancora ampi margini di crescita, ma in campo fa già la differenza con il suo tocco di palla e la sua visione di gioco. Intanto per la prossima stagione la società partenopea sta cercando anche rinforzi sulla sinistra; si fa un nome nuovo che potrebbe essere l’alternativa a Mario Rui.