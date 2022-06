Radio Ufficiale: “Offerta irrinunciabile della Juventus per Koulibaly”. Ecco la risposta del difensore

La Juventus vuole a tutti i costi Kalidou Koulibaly ma, ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, il difensore senegalese conferma non solo con le parole ma anche con i fatti che non vuole tradire i tifosi napoletani. Il retroscena è stato svelato dall’ex calciatore Massimo Brambati, ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo: “La Juventus ha fatto un’offerta a dir poco clamorosa per Kalidou Koulibaly, so per certo che al calciatore la proposta è arrivata”.

L’ex difensore di Bari e Empoli entra nel dettaglio e spiega: “Mi hanno svelato questa indiscrezione di mercato che riguarda il centrale franco senegalese. L’offerta della società bianconera era a dir poco clamorosa ed irrinunciabile eppure il calciatore ha fatto recapitare la sua risposta“.