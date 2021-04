Arriva un altro risultato importante per la corsa alla qualificazione Champions League, ovvero il pareggio tra Roma e Atalanta. La sfida dello Stadio Olimpico finisce 1-1 grazie ai gol di Malinovsky al 26ì del primo tempo e quello di Cristante al 75′ della ripresa. Il pari con l’Atalanta tiene la Roma ancora molto distante dalla zona Champions League (10 punti) ma fa perdere 2 punti importanti ai bergamaschi che ora hanno gli stessi punti della Juventus (65).

Durante la partita l’Atalanta è rimasta in 10 a causa dell’espulsione, per doppia ammonizione di Gosens tassello importantissimo per la squadra di Gasperini. Ora il calciatore tedesco dovrà saltare la prossima sfida con il Bologna, squadra che cerca gli ultimi punti per la salvezza. Mentre nella Roma c’è stata l’espulsione di Ibanez.