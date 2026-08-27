27 Agosto 2026

Pogacar è inarrestabile, vince anche la sesta tappa e mette le mani sulla Vuelta

redazione 27 Agosto 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Tadej Pogacar vince anche la sesta tappa della Vuelta a Espana 2026, la Alcossebre-Castellò, di 177.5 chilometri. Secondo Enric Mas, battuto nello sprint finale a due; terzo Ramses Debruyne (Alpecin – Premier Tech). Per il campione sloveno (UAE Emirates XRG) è la terza vittoria in queste prime sei frazioni di questa edizione della corsa roja.

Ad animare la tappa odierna è una fuga di 16 uomini, composta da George Bennett (NSN), Andreas Kron (Uno X), Gijs Leemreize (Picnic PostNL), Wout Van Aert (Visma Lease a Bike), Thomas Gloag (Pinarello Q36.5), Patrick Konrad (Lidl Trek), Ramses Debruyne (Alpecin Premier Tech), Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step), Hannes Wilksch (Tudor), Lars Craps (Lotto Intermarchè), Vincenzo Albanese (Education First), Jose Manuel Diaz (Burgos Burpellet), Urko Berrade (Kern Pharma), Carlos Canal (Movistar), Santiago Buitrago e Pello Bilbao (Bahrain Victorious).

Col passare dei chilometri lo svantaggio di circa 2’30” si è ridotto: poco prima dell’imbocco del Puerto El Bartolo, la Uae ha cambiato il ritmo cercando di recuperare sul gruppo di testa, che nel frattempo ha perso alcuni elementi. Ai -26 km sono rimasti in 10 in testa alla corsa, tra cui Vincenzo Albanese e Gianmarco Garofoli, con il gruppo maglia rossa a 1’17”.

A 24 km dall’arrivo è iniziato il forcing di Pogacar, seguito da Enric Mas e Primoz Roglic: sul tratto sterrato lo sloveno ha fatto il vuoto, poi lo stesso Mas è riuscito a recuperare sulla maglia rossa. La coppia di testa è stata rallentata da Pogacar, che in una curva in discesa, è uscito fuori strada senza però nessuna conseguenza. Lo spagnolo ha provato ad anticipare i tempi, ma lo sloveno ha conquistato senza problemi la sua terza vittoria nella corsa roja 2026.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Tadej Pogacar SVN (UAE Emirates XRG) in 04h12’40”2. Enric Mas ESP (Movistar Team) s.t.3. Ramses Debruyne BEL (Alpecin – Premier Tech) a 46″4. Richard Carapaz ECU s.t.5. Harold Tejada COL s.t.6. Felix Gall AUT s.t.7. Primoz Roglic SVN s.t.8. Cristian Rodriguez SPA a 1’38”9. Clement Berthet FRA s.t.10. Mattias Skjelmose DNK s.t.

LE CLASSIFICHE GENERALI

CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA ROSSA)1. Tadej Pogacar SVN (UAE Emirates XRG) in 15h38’27”2. Enric Mas ESP (Movistar Team) a 3’34”3. Primoz Roglic SVN (Red Bull – BORA – Hansgrohe) a 4’21”4. Richard Carapaz ECU a 4’50”5. Felix Gall AUT a 4’55”6. Sepp Kuss USA a 5’36”7. Oscar Onley GBR a 5’37”8. Ramses Debruyne BEL a 5’40”9. Mattias Skjelmose DNK a 5’58”10. Harold Tejada COL a 6’30”

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE)1. Tadej Pogacar SVN (UAE Emirates XRG) 102 punti2. Wout Van Aert BEL (Visma-Lease a Bike 693. Matthew Brennan GBR (Visma-Lease a Bike) 60

MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA A POIS)1. Tadej Pogacar SVN (UAE Emirates XRG) 29 punti2. Enric Mas ESP (Movistar Team) 143. Lorenzo Fortunato ITA (XDS Astana Team) 13

MIGLIOR GIOVANE (MAGLIA BIANCA)1. Oscar Onley GBR (Netcompany Ineos) 15h44’04”2. Rasmus Debruyne BEL (Alpecin – Premier Tech) a 3″3. Jarno Widar BEL (Lotto Intermarché) a 2’31”

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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