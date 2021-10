Pecci: “Napoli-Spartak inutile fare drammi”

Napoli-Spartak Mosca ha lasciato l’amaro in bocca a molti tifosi azzurri ma secondo Eraldo Pecci “non bisogna fare drammi“. L’ex calciatore dice che ora è “presto per dare giudizi negativi sulla squadra di Spalletti, dopo tante vittorie ci può stare un passo falso, soprattutto se influenzato in maniera così forte dall’arbitro”.

Pecci ha parlato anche della rivalità tra Juventus e Torino in vista del derby della 7a giornata di Serie A: “È molto particolare perché, a differenza delle altre città che ospitano un derby, c’è una netta predominanza della Juve, il che ha ulteriormente aumentato l’astio dei tifosi granata. Il mio ricordo di Sócrates? Era un grande calciatore, non si ambientò al meglio e, nonostante la rosa della Fiorentina fosse forte, la stagione fu negativa”.