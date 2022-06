Palmeri: “Manchester City pensa a Fabian, ma non vuole trattare con De Laurentiis”

Il Manchester City su Fabian Ruiz, secondo il giornalista Tancredi Palmeri, il club inglese non vuole tratta con De Laurentiis.

Fabian Ruiz non rinnoverà il suo contratto con il Napoli. Il centrocampista andaluso è legato al club azzurro fino al giugno 2023. Fabian ha detto no alle offerte presentate da Giuntoli e De Laurentiis. Per il club partenopeo si profila all’orizzonte un nuovo caso Milik. Il Napoli ha solo due opzioni: rinnovare oppure cederlo al miglior offerente. Molti sono i club interessati a Fabian Ruiz , il Real Madrid di Carlo Ancelotti, e alcuni club della premier come il Manchester City.

Il giornalista Tancredi Palmeri nel corso della trasmissione Speciale Calciomercato, programma in onda sulla emittente SportItalia ha parlato del futuro di Fabian Ruiz: “Il Manchester City vorrebbe Fabian ma per alcuni casi passati, c’è reticenza a trattare con Aurelio De Laurentiis“.

Secondo “Carrusel Deportivo” i Citizens avrebbero addirittura bandito il Napoli per questo motivo e vogliono aspettare la scadenza del contratto di Fabian Ruiz per prenderlo, tra un anno, senza dover trattare con De Laurentiis.

Palmeri si riferisce al caso Jorginho, calciatore promesso al City e poi ceduto al Chelsea di Sarri. Anche Koulibaly era stato trattato dal club guidato da Guardiola e anche in quell’occasione non se ne fece nulla.