Il pagellone del Napoli: i voti a società, calciatori e allenatore: dal 10 di Procino, al 5 di Caruso

Parte benissimo e al di sopra delle aspettative ma chiude un campionato mai stato così alla nostra portata in maniera indegna sbagliando partite e cambi in momenti fondamentali. Attenzione, sarebbero tutti 4, il voto in più è solo perché da questo Napoli ad inizio campionato non si sarebbe scommesso neanche sulla qualificazione alla Champions League.

Squadra 7

Ha tenuto botta alla quantità incredibile di infortuni in questa stagione, alla Coppa d’Africa. Ha perso per tanto tempo Koulibaly. La struttura portante, Koulibaly, Anguissa, Osimhen è mancata per tanto tempo. Nonostante ciò il Napoli rimane la difesa meno battuta. Purtroppo quando serviva la zampata finale per il campionato, si è fatto sentire il peso delle difficoltà, a cui si è aggiunto il problema dell’assenza di Di Lorenzo sostituito da un esordiente.

Spalletti 7

Al primo anno a Napoli ha centrato la qualificazione alla Champions league, non era affatto scontato. Al netto di tutte le difficoltà, ha gestito bene la squadra, forse anche in maniera inaspettata, non so quanti ci sarebbero riusciti. Ha recuperato alcuni giocatori come Lobotka. Chiaramente ha fatto degli errori, come tutti, come li ha commessi anche la squadra. Purtroppo sono arrivati nei momenti delicati della stagione, quando non si poteva sbagliare più nulla. L’annata resta positiva, su queste basi si può ripartire per fare un grande campionato e provare a sognare nella prossima stagione.