CORSPORT – Osimhen può diventare un top player, il Napoli ha rifiutato due offerte

Victor Osimhen voci di calciomercato, Corriere dello Sport fa sapere che ci sono state due offerte dalla Premier League rifiutate dal Napoli.

Il nigeriano in estate è finito al centro di molte voci di calciomercato. Ma il Napoli non ha voluto cedere il giocatore, per farlo chiedeva oltre cento milioni di euro, una cifra che nessuno ha voluto sborsare. Ora Osimhen ha una media gol incredibile e le voci di mercato non si arrestano, ma la società azzurra è solidissima dal punto di vista finanziario, quindi chi volesse comprare deve sborsare veramente tanti soldi, altrimenti De Laurentiis si tiene stretti i suoi gioielli.

Osimhen: le offerte rifiutate dal Napoli dalla Premier League

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Quando il Manchester United si è presentato attraverso messaggi diretti o subliminali tra giugno e luglio, il discorso è stato soffocato; e al Newcastle che a gennaio aveva pure pronto un bonifico da cento milioni di euro fu evitato di entrare nel dettaglio. Il mercato è chiuso per fenomeni come questi, che ne fanno una a partita, e Osimhen ha scoperto il senso della felicità a Napoli, è diventato papà e sta per assecondare anche Spalletti, che gli ha tracciato l’orizzonte: «Può diventare un top player e, nonostante tutto quello che sta facendo, ha ancora amplissimi margini di miglioramento»“.