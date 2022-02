Ordine: “Ecco come finirà Napoli-Inter. Un fattore sarà decisivo”

Napoli-Inter, Franco Ordine parla del big match del Maradona che vedrà impegnati gli uomini di Spalletti contro la squadra di Simone Inzaghi.

Napoli-inter è la gara scudetto, ci credono i tifosi azzurri che in poche ore hanno quasi polverizzato i 27 mila biglietti in vendita per la super sfida di sabato (ore 18) allo stadio Maradona, dove il Napoli avrà la grande e insperata chance di superare al primo posto della classifica i campioni d’Italia, nello scontro diretto.

Ai microfoni di radio Marte, Franco Ordine opinionista televisivo di Mediaset e delle reti locali lombarde, ha parlato della sfida tra Napoli e Inter:

“Come arriva l’Inter alla gara di Napoli? Intanto bisogna capire cosa succederà stasera in Coppa Italia con la Roma. Ho visto già che Inzaghi lascerà fuori Dumfries e risparmierà sia Dzeko che De Vrij usciti un po’ malconci dal derby. Bisognerà capire come vengono fuori da stasera. Sia dal punto di vista psicologico che tecnico la situazione è da capire. Aspetterei anche di leggere il bollettino del Giudice Sportivo tra qualche ora per Lautaro Martinez.

Prova tv? Non possibile perché non è intervento violento in campo, conta eventualmente il referto dell’arbitro perché si parla di un turbolento finale tra Bastoni, Inzaghi e l’arbitro Guida. Poi bisogna capire anche il rapporto della Procura Federale”.

Franco Ordine ha poi aggiunto: “La gara dell’andata ha consentito all’Inter di prendere la rincorsa e recuperare. Oggi, al netto di stasera, la situazione mi sembra completamente cambiata a livello psicologico. Il Napoli può preparare la partita senza troppi impegni. Poi può essere galvanizzato dalla vittoria di Venezia e dal ritorno di Anguissa e Koulibaly. Va utilizzato l’entusiasmo e il fatto di aver recuperato il meglio a disposizione per ricevere maggiori sicurezze.

Il Milan ha battuto l’Inter in 3′, una storia particolare e diversa rispetto al resto della gara. L’Inter è andata in difficoltà quando è uscito Kessié ed è entrato Brahim Diaz. Il Napoli non deve puntare a marcare Brozovic con Zielinski ma costringere il croato a marcare gli altri.

Senso di rivalsa di Spalletti? Affronta questa partita per giocarsela e fa bene. Gli ultimi 20′ saranno decisivi”.