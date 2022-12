Il sangue di Sangue di San Gennaro non si è sciolto. Stamattina non si è ripetuto il miracolo del santo patrono di Napoli.

Il terzo miracolo dell’anno di San Gennaro, quello del del 16 dicembre, non è avvenuto il sangue non si è sciolto. Dopo la Santa Messa, officiata da monsignor Vincenzo De Gregorio, abate prelato della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, intorno alle ore 10 si è proceduto a scoprire l’ampolla contenente il sangue del Santo, che come detto non si è liquefatto.