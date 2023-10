Al Maradona prima di Napoli-Fiorentina: parte “‘O sole mio” al posto dell’inno della Serie A

Durante la partita Napoli-Fiorentina, una gaffe musicale ha sorpreso tutti: al posto dell’inno della Serie A, è risuonato ‘O Sole Mio.

CALCIO NAPOLI. Insolito episodio prima del fischio d’inizio di Napoli-Fiorentina, match valido per l’8a giornata di Serie A 2023-2024. Mentre le squadre erano schierate sul terreno di gioco in attesa del calcio d’inizio, dagli altoparlanti dello stadio Diego Armando Maradona è partita per errore la celebre canzone napoletana “‘O sole mio” al posto dell’inno ufficiale della Serie A.

La gaffe durante il collegamento con Pierluigi Pardo

“E adesso l’inno della Serie A”, aveva annunciato il telecronista di DAZN Pierluigi Pardo pochi istanti prima del fischio d’inizio, quando invece hanno iniziato inaspettatamente a risuonare le note di “‘O sole mio“. Una svista che ha spiazzato il giornalista e tutti i presenti, data l’anomala sostituzione della solita sigla con la canzone tradizionale napoletana.

Ironie e meme sui social per l’episodio insolito

L’episodio, certamente insolito, non è passato inosservato agli spettatori da casa e ai tifosi presenti al Maradona, che sui social network lo hanno immediatamente commentato con ironia, dando vita a numerosi meme e battute divertite sull’accaduto. Alla fine, dopo la conclusione di “‘O sole mio”, la partita è regolarmente iniziata, senza che venisse trasmesso l’inno della Serie A.