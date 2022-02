GAZZETTA – Napoli, i bilanci in ordine non bastano. Ecco cosa serve per lo scudetto

L’Inter frena la corsa scudetto del Napoli, per la Gazzetta dello Sport gli azzurri devono migliorare la forza mentale per reggere le pressioni.

Cosa manca al Napoli per lo scudetto? l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport risponde alla domanda all’indomani della gara contro l’Inter al Maradona:

“Fotogramma sull’ultima azione della partita. Il Napoli deve battere una punizione dalla trequarti, ma invece di portare alla battuta due giocatori di piede diverso – per proporre quegli schemi che hanno portato anche bei gol (vedi Firenze) – si ritrova solo Ounas sul punto di battuta. E l’algerino invece di crossare in area passa la palla. L’arbitro fischia la fine senza che gli azzurri abbiano provato l’ultimo assalto. Ora non è che da quell’azione sarebbe sicuramente scaturito un pericolo, ma è come se su quella punizione la squadra mentalmente si sia detta: «È finita, abbiamo pareggiato». Invece di pensare: «Proviamoci anche su quest’ultima palla con tutto quello che abbiamo in corpo».

La Gazzetta aggiunge: “In quel flash c’è l’ultimo salto di qualità che la squadra deve fare e il suo pubblico spingeva in questo senso. La capacità fino in fondo di provarci senza paure, senza condizionamenti. L’ambiente Arrigo Sacchi da tempo batte su questo tema, cioè sulla maturità dell’ambiente di saper sopportare la pressione di stare in vetta sino in fondo. Il Napoli in effetti ci è riuscito nelle prime 15 giornate, ma se quel primato l’ha perso è stato perché di colpo Spalletti ha perso parecchi uomini importanti.

Certo, quelle tre sconfitte interne consecutive – Atalanta, ma soprattutto Empoli e Spezia-sono arrivate dopo gare gestite non in maniera impeccabile. Ecco, non è che il Napoli debba vincere “per forza” lo scudetto, ma con la cura dei particolari, si può e si deve crescere. E in questo senso è la società che deve fare il salto di qualità anche organizzativo, perché vanno bene i bilanci in ordine, ma non bastano“.