Napoli, Auriemma: “Zielinski dice no ai soldi arabi, vuole restare”

Secondo Raffaele Auriemma, Zielinski avrebbe cambiato idea e rinunciato al trasferimento in Arabia: il polacco vuole rimanere al Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Incredibile colpo di scena nel calciomercato del Napoli. Secondo quanto rivelato da Raffaele Auriemma su Twitter, Piotr Zielinski avrebbe clamorosamente cambiato idea decidendo di rinunciare al trasferimento in Arabia Saudita.

“Zielinski ha deciso di dire no alla cascata di soldi che gli era stata offerta, pare abbia scelto di restare al Napoli” scrive Auriemma. Una retromarcia inaspettata, con il polacco che fino a poche ore fa sembrava a un passo dall’Al-Ahli.

Stando alle indiscrezioni, anche la moglie di Zielinski avrebbe spinto per rimanere all’ombra del Vesuvio. Il centrocampista potrebbe quindi accordarsi per un rinnovo con ingaggio più basso pur di continuare la sua avventura in azzurro.

Un fulmine a ciel sereno per i tifosi del Napoli, che ora sognano di poter contare ancora sulle giocate di Zielinski. Dai soldi arabi al dietrofront clamoroso, il calciomercato può cambiare rapidamente. Auriemma però sembra certo: il polacco ha scelto di restare.