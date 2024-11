Lukaku bestia nera del Torino: Ora punta al record

L’attaccante belga ha un ottimo score contro i granata: 5 gol e 4 assist in 6 partite.



Romelu Lukaku continua a lasciare il segno con la maglia del Napoli. L’attaccante belga, a quota 5 reti in campionato come Khvicha Kvaratskhelia, sta dimostrando di essere il più decisivo degli azzurri grazie anche ai suoi 4 assist, che lo pongono davanti al georgiano fermo a due passaggi vincenti.

Big Rom è stato protagonista nell’ultima vittoria al Maradona contro la sua ex squadra, la Roma, firmando il gol che ha mantenuto gli azzurri in vetta alla classifica. Un successo che però evidenzia una curiosa statistica: dopo le prime due giornate di campionato, l’attaccante non è più riuscito a segnare in due partite consecutive.

La prima e unica doppietta consecutiva stagionale risale infatti all’inizio del torneo, quando Lukaku mise la firma prima contro il Parma al Maradona e poi, dopo la sosta, sul campo del Cagliari, partita in cui fornì anche due assist decisivi.

Ma i numeri sorridono al centravanti belga in vista della trasferta di domenica contro il Torino. Il bilancio di Big Rom contro i granata è infatti estremamente positivo: 5 vittorie in 6 confronti, senza mai conoscere la sconfitta. Non solo: contro il Toro ha realizzato 5 gol e servito 4 assist, curiosamente gli stessi numeri totalizzati finora in maglia azzurra.