31 Agosto 2026

MotoGP, Marc Marquez vince il GP di Aragon davanti ad Acosta e Bezzecchi

redazione 31 Agosto 2026
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ALCANIZ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marc Marquez (Ducati) vince il Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo completa la doppietta con la Sprint e precede al traguardo un sorprendente Pedro Acosta (Ktm). Il terzo gradino del podio va a Marco Bezzecchi (Aprilia), che si tiene dietro Alex Marquez (Ducati Gresini) e il leader della classifica piloti Jorge Martin (Aprilia).

Buona sesta piazza per Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), al rientro dopo due mesi ai box per infortunio, davanti a Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) ed Enea Bastianini (Ktm Tech3). Completano la top ten Diogo Moreira (Honda LCR) e Brad Binder (Ktm). Caduta per Francesco Bagnaia (Ducati) mentre si trovava in settima posizione.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Marc Marquez (Esp) Ducati in 41’10″969alla velocità media di 170.1 km/h2. Pedro Acosta (Esp) Ktm a 1″7543. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia 3″6294. Alex Marquez (Esp) Ducati 8″6875. Jorge Martin (Esp) Aprilia 12″5726. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati 17″6877. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 23″1368. Enea Bastianini (Ita) Ktm 25″7419. Diogo Moreira (Bra) Honda 25″89910. Brad Binder (Rsa) Ktm 26″441

LA CLASSIFICA MONDIALE PILOTI

1. Jorge Martin (Esp) 256 punti2. Marco Bezzecchi (Ita) 2323. Marc Marquez (Esp) 2374. Fabio Di Giannantonio (Ita) 2085. Ai Ogura (Jpn) 2036. Pedro Acosta (Esp) 1897. Raul Fernandez (Esp) 1868. Francesco Bagnaia (Ita) 1439. Alex Marquez (Esp) 12810. Fermin Aldeguer (Esp) 90

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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