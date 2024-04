Mertens, visita a Sorpresa nel Ritiro del Napoli

Dries Mertens è tornato a Napoli per una visita a sorpresa ai suoi ex compagni nel ritiro di Castel Volturno, ribadendo il suo legame indissolubile con la città.

Un ritorno a casa per Dries Mertens, che ha voluto ribadire ancora una volta il suo forte legame con Napoli e i colori azzurri. L’attaccante belga, oggi al Galatasaray, si è presentato a sorpresa questa mattina a Castel Volturno per una visita al Konami Training Center del Napoli.

Mertens a Castel Volturno

Mertens, 36 anni, è stato accolto calorosamente dai suoi ex compagni di squadra. Un’accoglienza da vero idolo per il miglior marcatore di sempre del Napoli con 148 reti realizzate in 9 stagioni dal 2013 al 2022. Un’avventura indimenticabile per il bomber, che in città ha sempre lasciato il cuore nonostante il trasferimento in Turchia nella scorsa estate.

La Famiglia al Seguito

Ad accompagnare Mertens in questa visita a sorpresa c’era anche il figlio Ciro Romeo, che indossava la maglia azzurra con il numero 14, quello storico del papà a Napoli. Un legame che si tramanda di generazione in generazione e che il belga ha voluto mostrare pubblicamente.

Un Rapporto Speciale

Oltre a riabbracciare vecchi amici e compagni di squadra a lui ancora molto cari, Mertens ha voluto ribadire con questo gesto il suo legame indissolubile con Napoli e i suoi colori. Un rapporto speciale che lo spinge a tornare spesso in città insieme alla famiglia nonostante l’addio dello scorso anno.

Futuro nei Campi

Nel frattempo il bomber belga non sembra ancora intenzionato ad appendere gli scarpini al chiodo. Recentemente ha infatti annunciato di voler continuare a giocare per almeno un’altra stagione prima del definitivo ritiro.

Con questa visita a sorpresa nel ritiro del Napoli, Mertens ha voluto mostrare ancora una volta quanto la città partenopea e i suoi tifosi siano rimasti nel suo cuore, nonostante l’avventura in corso al Galatasaray. Un legame che va ben oltre il semplice rapporto di lavoro.