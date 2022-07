Mertens: niente bonus da De Laurentiis, prendere o lasciare

Il Napoli aspetta Mertens, ma anche il giocatore attende il club azzurro. Sembra la storia tra due amanti che si fanno desiderare, per capire chi cede per primo. La storia tra Mertens ed il Napoli sta andando veramente per le lunghe, eppure entrambe le parti vorrebbero continuare a lavorare insieme. È una questione di soldi, ma fino ad un certo punto, perché c’è anche un pizzico di orgoglio. Il Napoli ha reso nota l’offerta fatta a Mertens: contratto annuale a 2,5 milioni di euro. Il giocatore per ora non accetta, ma nemmeno ascolta offerte di altri club. Secondo Edo De Laurentiis alla fine accetterà l’offerta del Napoli, ma per ora non c’è alcun segnale, né positivo ma neppure negativo.

Secondo Corriere dello Sport il Napoli non andrà oltre quell’offerta e non inserirà bonus nella trattativa. L’ingaggio offerto dal Napoli è lo stesso chiesto da Mertens, che però vuole aggiungere anche 1,4 milioni di euro di bonus alla firma, oltre a 800 mila euro per lo studio di avvocati che cura la trattativa. De Laurentiis non cederà da questo punto di vista, quindi il belga dovrà decidere se prendere o lasciare. Tutto è in mano sua ora, perché il Napoli ha messo in chiaro la faccenda durante la conferenza stampa di Giuntoli.

Stessa cosa vale anche per Koulibaly che ha però legittime ambizioni di voler andare a giocare in un club ancora più importante del Napoli: magari al Chelsea che perde De Ligt vicinissimo al Bayern. Anche se voci di mercato parlano insistentemente della Juve.