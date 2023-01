Marini al VAR sbaglia tutto da annullare il gol dell’1-1 e non solo

Moviola Napoli-Cremonese: troppi errori degli arbitri e del Var Marini al Maradona nel match di Coppa Italia.

Il match di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese, giocato al Maradona, è stato caratterizzato da numerosi errori arbitrali, sia da parte dell’arbitro in campo Maria Sole Ferrieri Caputi che del VAR Marini.

Analisi della prestazione dell’arbitro

La prestazione dell’arbitro Ferrieri Caputi è stata insufficiente (voto 5). Non è riuscita a gestire al meglio la partita, commettendo diverse piccole e grandi sviste. I suoi assistenti Di Monte e Trasciatti hanno invece svolto un buon lavoro.

Falli non fischiati

Tra i vari errori commessi dall’arbitro, ci sono i troppi falli chiari non fischiati. Non ha ammonito Pickel e Gaetano per le mani in area di rigore della Cremonese, non ha fischiato una netta trattenuta di Sernicola su Simeone e non ha ammonito Sernicola per l’intervento su Juan Jesus.

Annullamento della rete

La rete dell’1-1 segnata dal Napoli è stata annullata perché evidente la carica di Simeone su Carnesecchi, che si stava rialzando dopo la parata. Questo episodio avrebbe dovuto essere visto dall’arbitro Ferrieri Caputi e intervenuto dal VAR Marini.

Dubbio contatto

C’è stato anche un dubbio contatto tra Pickel e Gaetano, in cui sembrava esserci un calcio sul piede destro dell’azzurro, ma che in realtà era solo una strusciata sulla punta. L’arbitro ha deciso di non fischiare il fallo, ma sarebbe stato opportuno un intervento del VAR.

Sernicola graziato

Sernicola è stato letteralmente graziato dall’arbitro per i primi 100 minuti di gioco, nonostante l’intervento su Juan Jesus fosse da arancione e l’entrata da dietro su Zerbin a forbice non fosse sanzionata. Il rosso è arrivato solo alla fine del match.

VAR: Marini 5

Il VAR Marini non è stato all’altezza della situazione, non intervenendo sull’annullamento della rete dell’1-1 e non supportando l’arbitro in alcune decisioni. Le polemiche post Empoli-Sampdoria trovano conferme. Il presidente della Sampdoria, Marco Lanna, ha espresso la sua insoddisfazione per i torti arbitrali subiti dalla sua squadra, dichiarando che la classe arbitrale sembra voler mandare la squadra in Serie B.