29 Agosto 2026

Marc Marquez vince la Sprint Race ad Aragon, Bezzecchi scatterà dalla pole in gara

redazione 29 Agosto 2026
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ALCANIZ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marc Marquez (Ducati) si prende la Sprint Race del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo brucia in partenza Marco Bezzecchi (Aprilia) e conduce la gara dal primo all’ultimo giro, tagliando il traguardo davanti al fratello Alex (Ducati Gresini), bravo ad approfittare del duello tra Marquez e l’azzurro in prima curva e a prendersi la seconda piazza. Completa il podio Bezzecchi, che precede Pedro Acosta (Ktm) e il leader del Mondiale Jorge Martin (Aprilia). A punti anche Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Diogo Moreira (Honda LCR) e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse).

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Marc Marquez (Esp) Ducati in 19’37″995 alla velocità media di 170,6 km/h2. Alex Marquez (Esp) Ducati a 1″1403. Marco Bezzecchi (Ita) Aprlia a 2″0894. Pedro Acosta (Esp) Ktm a 2″6485. Jorge Martin (Esp) Aprilia a 6″2376. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati a 10″4757. Diogo Moreira (Esp) Honda a 11″0718. Raul Fernandez (Esp) Aprilia a 11″2139. Johann Zarco (Fra) Honda a 12″02110. Jack Miller (Aus) Yamaha a 12″166

Giro veloce: Marc Marquez (lap 3) in 1’46″486 alla velocità media

BEZZECCHI IN POLE PER LA GARA DI DOMANI

Super pole position per Marco Bezzecchi. Il riminese fa segnare il record della pista e scende sotto il muro dell’1’45” fermando il cronometro a 1’44″962. Battuto “in casa sua” Marc Marquez (Ducati), che si ferma a 0″089 dalla pole position, secondo. Terzo Alex Marquez (Ducati Gresini), a 0″299 da Bezzecchi. In seconda fila ci sono Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), il leader del Mondiale Jorge Martin (Aprilia) e Pedro Acosta (Ktm). Seguono, nella top ten della griglia di partenza, Di Giannantonio (Ducati VR46), Bagnaia (Ducati), Zarco (Honda LCR) e Moreira (Honda LCR). A ruota Aldeguer (Ducati Gresini) e Morbidelli (Ducati VR46).

LA GRIGLIA DI PARTENZA

1^ fila1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’44″962 alla velocità mediadi 174,2 km/h2. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’45″0513. Alex Marquez (Esp) Ducati in 1’45″2612^ fila4. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1’45″3755. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1’45″4366. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’45″5553^ fila7. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’45″6158. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1’45″6719. Johann Zarco (Fra) Honda in 1’45″7834^ fila10. Diogo Moreira (Bra) Honda in 1’45″80211. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati in 1’45″89212. Franco Morbidelli (Ita) Ducati 1’45″919

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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