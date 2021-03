Llorente: “Ho lasciato Napoli a causa di Gattuso. Conte il miglior allenatore mai avuto”

L’attaccante dell’Udinese ammette: “Gattuso non si fidava di me“. Poi elogia Antonio Conte.

Fernando Llorente ha lasciato Napoli nello scorso mercato di gennaio. L’attaccante spagnolo ha spiegato i motivi del suo addio alla piazza partenopea in una intervista all’emittente iberica Cadena Ser:

“Avevo un buon rapporto con Gattuso, ma il problema è che non si fidava di me. Dopo che sono arrivato sono stati ingaggiati più giocatori nel mio ruolo, che dovevano giocare più di me. Io avevo tanta voglia di continuare a giocare ed ero in un post in cui non contavano più su di me”.