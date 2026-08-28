28 Agosto 2026

L’Atalanta elimina l’Hapoel Tel-Aviv e vola in Conference League, decide un gol di Scamacca

redazione 28 Agosto 2026
Image_Photo974640.jpg

MISKOLC (UNGHERIA) (ITALPRESS) – L’Atalanta vince 1-0 contro l’Hapoel Tel Aviv nel ritorno dei playoff di Conference League e si qualifica alla fase campionato: decisiva la rete nella ripresa di Gianluca Scamacca, entrato da poco in campo. La squadra bergamasca parteciperà per la quinta volta consecutiva a una competizione europea: lunedì sera gli orobici torneranno in campo a Bergamo per la seconda giornata di campionato, di fronte il Bologna di Domenico Tedesco. Domani, invece, il sorteggio della Conference.

Nel neutro di Miskolc, in Ungheria, Barda ha confermato il 4-2-3-1 visto a Bergamo una settimana fa, Boateng al centro dell’attacco è stato supportato da Owusu, Alkoukin e Altman. Sarri ha scelto all’inizio Krstovic al posto di Scamacca, con Samardzic tornato a centrocampo al posto di Pasalic. Gli israeliani hanno alzato immediatamente il ritmo cercando d’intasare gli spazi, la Dea ha faticato a costruire gioco: il primo squillo è arrivato sull’inserimento di Ederson, poi ci ha provato Samardzic su calcio di punizione, ma il piazzato dell’ex Udinese ha sfiorato l’incrocio dei pali.

Nella ripresa l’Atalanta ha alzato il ritmo: il primo spunto è stato quello di Ederson, una conclusione terminata di poco fuori. A cambiare il match è stata la staffetta Krstovic-Scamacca: al secondo pallone toccato, al 27′ della ripresa, l’attaccante ex Sassuolo e West Ham ha ribadito in rete un tiro-cross di Bernasconi. Immediata la reazione dell’Hapoel, Buskila ha calciato a botta sicura da posizione defilata, Carnesecchi si è inventato una parata decisiva grazie all’aiuto del palo. Gli israeliani hanno provato in tutti i modi a pareggiare i conti in un finale abbastanza confuso, ma l’Atalanta chiude il conto: saranno sette le squadre italiane nelle tre competizioni europee. L’Atalanta giocherà dunque in Europa per la settima volta nelle ultime otto stagioni.

IL TABELLINO

HAPOEL TEL AVIV (4-2-3-1): Tzur 5.5; Coco 5.5, Mayembo 6, Chico 5.5, Leidner 5.5; Falcao 6 (36′ st Ferber sv), Kraev 5.5 (32′ st Kancelpolsky); Owusu 5.5 (21′ st Toriel 6), Alkoukin 5, Altman 5.5 (32′ st Buskila 6.5); Boateng 5 (36′ st Dappa sv). In panchina: Benyamini, Baranes, Silva, Archel, Israelov, Piven, Lemkin. Allenatore: Barda 5.5.

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi 7.5; Bellanova 6.5, Kossounou 6.5, Scalvini 6.5, Kolasinac 6 (26′ st Bernasconi 6.5); Samardzic 6.5 (15′ st Pasalic), Gaetano 6, Ederson 6; Zalewski 6 (39′ st Cassa sv), Krstovic 6 (26′ st Scamacca 7), Raspadori 6 (15′ st De Ketelaere 6.5). In panchina: Sportiello, Vismara, Sulemana, De Roon, Obric, Zappacosta. Allenatore: Sarri 7. ARBITRO: Daniel Schlager (Germania) 6.5.

RETE: 27′ st Scamacca.Ammoniti: Falcao, Mayembo, Coco, Toriel, Chico.Angoli: 7-6 per l’Hapoel.Recupero: 2′; 4′.

-Foto Image-(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+

Altro

20260825_1750.jpg

Pogacar è inarrestabile, vince anche la sesta tappa e mette le mani sulla Vuelta

redazione 27 Agosto 2026

Amorim lancia il Milan “Col Venezia servirà umiltà, Leao? Non ci sarà”

redazione 27 Agosto 2026
20230418_1529.jpg

Giochi del Mediterraneo, Irma Testa medaglia d’oro nella categoria 57kg di boxe / Video

redazione 27 Agosto 2026
Michele-Padovano.jpg

I 60 anni di Michele Padovano: “Il giorno dell’assoluzione il più bello della mia vita”

redazione 27 Agosto 2026
De-Giorgi.jpg

Fipav Cup Men Elite, l’Italia batte la Germania 3-2: primo set da record, si chiude sul 66-64

redazione 27 Agosto 2026
BALDINO-ANTONELLA.jpg-e1774543125697.jpeg

Icsc, Baldino “Nel triennio 2023-2025 finanziati 1.400 progetti”

redazione 27 Agosto 2026

Ultimissime

Image_Photo974640.jpg

L’Atalanta elimina l’Hapoel Tel-Aviv e vola in Conference League, decide un gol di Scamacca

redazione 28 Agosto 2026
Incendi-Sicilia.jpg

Algeria, 193 incendi boschivi: mobilitati aerei ed elicotteri per fronteggiare i roghi

Anna Gaia Cavallo 27 Agosto 2026
20260825_1750.jpg

Pogacar è inarrestabile, vince anche la sesta tappa e mette le mani sulla Vuelta

redazione 27 Agosto 2026
Malta-1.jpeg

L’Ucraina chiede il sostegno di Malta contro il commercio illecito di grano

Anna Gaia Cavallo 27 Agosto 2026

Amorim lancia il Milan “Col Venezia servirà umiltà, Leao? Non ci sarà”

redazione 27 Agosto 2026