29 Agosto 2026

Lando Norris in McLaren fino al 2030, ufficiale il rinnovo

redazione 29 Agosto 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Lando Norris ha confermato il suo impegno con la McLaren firmando un nuovo contratto. Il pilota britannico ha prolungato la sua permanenza nel team inglese almeno sino alla fine del 2030, con un’opzione pluriennale per prolungare ulteriormente il rapporto. Norris è entrato a far parte della McLaren nel 2017 come collaudatore e pilota di sviluppo, prima di essere promosso a pilota titolare nel 2019. Da allora, il ventiseienne ha conquistato 13 vittorie nei Gran Premi, 18 pole position e 48 podi, oltre al suo primo titolo mondiale nel 2025. Inoltre, ha disputato 163 Gran Premi con il team, più di qualsiasi altro pilota McLaren nella storia. Il suo precedente contratto sarebbe scaduto alla fine del 2027, ma la McLaren ha deciso di blindarlo per il futuro con un nuovo prolungamento contrattuale. “La McLaren è casa mia, sono molto contento di aver firmato un nuovo contratto, che mi legherà al team almeno fino al 2030”, ha dichiarato Norris.

“Quando ho iniziato questo percorso, nove anni fa, avevo ben chiari gli obiettivi che volevo raggiungere: riportare la McLaren al vertice e vincere campionati iridati. Abbiamo raggiunto questo obiettivo, ma vogliamo di più: vogliamo continuare a vincere e sappiamo, come squadra, di esserne capaci”, ha aggiunto il pilota britannico. “Non vedo l’ora di tornare in macchina a Monza e sono molto entusiasta di ciò che il futuro ci riserva, sia per il resto di questa stagione che per i prossimi anni”, ha concluso Norris. A fargli eco, poi, il ceo di McLaren, Zak Brown: “Sono incredibilmente lieto di aver firmato questo nuovo contratto con Lando Norris, estendendo il suo impegno con McLaren almeno fino al 2030. Il suo percorso con il team è un fantastico esempio del nostro impegno nell’individuare, sviluppare e supportare talenti di livello mondiale: i suoi successi parlano da soli”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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