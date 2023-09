La gufata di Chirico “Spalletti ct dell’Italia? Prevedo grossi guai con il Napoli”

Il giornalista Juventino Marcello Chirico parla di Luciano Spalletti nuovo ct dell’Italia e avverte il Napoli: “Prevedo un grosso casino”.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La nomina di Luciano Spalletti come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana fa discutere. In particolare, il giornalista Marcello Chirico ha lanciato l’allarme: “Spalletti ct dell’Italia? Attenzione, prevedo un grosso casino con il Napoli”.

Intervenuto ai microfoni di 7 Gold, lo Juventino Chirico ha messo in guardia sulla scelta fatta dal presidente federale Gabriele Gravina: “Ha messo la FIGC in un gran casino. Spalletti ha una clausola nel contratto col Napoli che prevede una penale in caso di addio anticipato. De Laurentiis la pretenderà“.

Secondo il giornalista juventino, quindi, la Federcalcio prima o poi sarà costretta a pagare la penale al club azzurro, vista la fermezza del presidente in queste circostanze. “Perché puntare su un allenatore vincolato? Antonio Conte era libero” ha aggiunto Chirico.

Insomma, la scelta di Spalletti come ct dell’Italia potrebbe creare non pochi problemi con il Napoli, che non mollerà facilmente il tecnico senza ottenere il pagamento della clausola rescissoria milionaria presente nel contratto. Si prospettano scintille tra De Laurentiis e la FIGC.