Kvaramania anche in Turchia – Foto

Kvicha Kvaratskhelia è uno dei giocatori più amati del Napoli e solo dai tifosi azzurri, è lui la star anche in Turchia.

Il Napoli ha vinto l’amichevole con l’Antalyaspor. Gli azzurri chiudono con doppietta di Simone e gol di Politano. Spalletti è stata rivoluzionata più volte durante la gara, con il tecnico azzurro che a 15 minuti dalla fine ha dato spazio anche a diversi giovani come Spavone. Ragazzi arrivati a rinforzare il gruppo a causa delle cinque assenze dei giocatori che partecipano ai Mondiali.

Nel primo tempo Spalletti ha lanciato il 4-2-3-1 con Politano, Raspadori e Kvaratskhelia dietro a Osimhen. Il georgiano è la vera e propria star del Napoli di Spalletti. Anche in Turchia ci sono tanti animatori del giocatore del Napoli. Tanto che sugli spalti alcuni tifosi turchi hanno esposto un cartellone con la scritta: “Kvaratskhelia ci regali la tua maglia?” Ma non è stato questo l’unico gesto di affetto per Kvaratskhelia che viene osannato anche ad Antalya.