koulibaly-Inter, l’entourage: “Fake News, in Italia accettiamo solo il Napoli”

L’entourage di Koulibaly smentisce il trasferimento all’Inter. Il difensore senegalese ribadisce che in serie A giocherebbe solo a Napoli.

Nelle ultime ore è circolata una voce di mercato che vorrebbe l’Inter sulle tracce di Koulibaly. Secondo radiomercato: “Inter e Chelsea vantano da tempo buoni rapporti. In estate da Londra è arrivato Lukaku in prestito e le due società sono da tempo in contatto anche per la possibile cessione di Dumfries.

Proprio il cartellino dell’olandese potrebbe essere la chiave per chiedere al Chelsea la cessione, o il prestito, di Koulibaly oltre che di Lukaku. Il senegalese non si è integrato nel migliore dei modi in Premier League ed un suo addio al Blues non è da escludere“.

Secondo quanto appreso dal giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, Koulibaly, non avrebbe nessuna intenzione di lasciare la Premier League per far ritorno in Serie A e vestire la divisa dell’Inter di Simone Inzaghi, prossimo avversario del Napoli.

Venerato nel corso del TG Sport Rai, ha spiegato: “Kalidou Koulibaly non sarà mai dell’Inter. Pensieri e parole che arrivano direttamente dal suo entourage. Il difensore centrale non accetterebbe mai un club italiano diverso dal Napoli. Anche dalla sede nerazzurra ci arrivano identiche smentite. Stipendio, in primis e scelta di vita, mai contro il Napoli, rendono impossibile la trattativa“.