Inter, Antonello: “Scudetto ancora possibile”

Alessandro Antonello amministratore delegato dell’Inter ha detto di credere ancora nello scudetto, nonostante i 18 punti di svantaggio dal Napoli.

A margine dell’Executive Board dell’Eca l’amministratore delegato dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Antonello ha parlato anche della possibilità di vincere lo scudetto: “Siamo secondi in classifica e abbiamo una rosa competitiva. Questo dunque è l’obiettivo minimo per la stagione. Finché la matematica non ci condanna possiamo sempre sperare anche a qualcosa di più importante. Detto questo abbiamo una partita fondamentale come quella contro il Porto in Champions League, ci dobbiamo puntare mantenendo attenzione e focus sul campionato. Ci sono tante partite da giocare”.

Antonello ha sottolineato anche l’importanza di tenere una riunione del board dell’Eca a Milano, una risposta importante anche per quanto riguarda l’organizzazione della Superlega. Antonello ha ammesso che ci sono altri club che vogliono entrarne a far parte.

Antonello ha detto di credere ancora nello scudetto, eppure il Napoli è avanti di 18 punti. Ci sono ancora tante partite da giocare ma gli uomini dì Simone Inzaghi vogliono mettercela tutta per tentare una impresa che al momento sembra complicatissima.