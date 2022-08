Il Napoli piace e il mercato non è ancora finito

Un magnifico Napoli a punteggio pieno dopo le prime due giornate di campionato di Serie A. Dimenticati i malumori dell’ambiente durante l’estate, a seguito dell’addio di diversi big, da Lorenzo Insigne a Kalidou Koulibaly. Adesso sono gli stessi tifosi ad essere conquistati dagli ultimi colpi di mercato. Il morale della piazza è cresciuto parecchio proprio nei giorni scorsi, come le quotazioni della stessa formazione partenopea da parte degli esperti. I ragazzi di Spalletti sono infatti considerati tra i favoriti per lo scudetto sui nuovi siti scommesse . Partono dietro solo a Inter, Juventus e Milan. In occasione dell’ultima partita casalinga, ben quarantamila tifosi sugli spalti sono rimasti estasiati dalle giocate di alcuni dei nuovi, soprattutto di quelle del georgiano Kvaratskhelia.

Il famoso tiro a giro di Lorenzo Insigne non è andato affatto in pensione, poiché nella gara casalinga contro il Monza , il numero 77 ha deliziato i tifosi sugli spalti con la specialità dell’ex capitano. Nel secondo tempo ha inoltre centrato una personale doppietta con uno splendido diagonale, dopo aver dribblato la difesa della formazione lombarda. Da segnalare, per dovere di cronaca, la rete di Osimhen ma soprattutto il primo goal in maglia azzurra del coreano Kim MinJae. Insomma, un Napoli che fa ben sperare, soprattutto in attesa del debutto degli ultimi acquisti, Simeone e Raspadori, rimasti in panchina.

Nel frattempo, la dirigenza del club è ancora attiva sul mercato, alla ricerca dell’ultimo colpo.

Dopo Tanguy Ndombele dal Tottenham, Giacomo Raspadori dal Sassuolo e Giovanni Simeone dal Verona, il nuovo obiettivo è stato già individuato: il portiere Keylor Navas del Psg. Per il momento il nodo da sciogliere per l’arrivo del costaricano è l’alto ingaggio. Se la trattativa non dovesse andare a buon fine, l’alternativa è Kepa del Chelsea. La trattativa con il club inglese sarebbe più agevole da portare a termine. In ogni caso, il nuovo numero uno del Napoli sarà deciso proprio in questi giorni.

Da definire anche la situazione di Alex Meret, considerato da Spalletti il dodicesimo, anche se sembra che il giocatore preferisca cambiare maglia per avere più chance di giocare. Nel frattempo, si sta già preparando la prossima delicata sfida allo stadio Franchi contro la Fiorentina del 28 agosto, un importante test per capire appieno quali sono le reali potenzialità dei partenopei in questa stagione. Certamente gli ultimi arrivi in azzurro e le convincenti prestazioni in queste prime due partite di campionato, hanno fatto salire di molto le quotazioni del Napoli in ottica scudetto.