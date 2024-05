De Laurentiis a Castel Volturno: Saluta Calzona e la Squadra, Nessuna Lite sul Film Scudetto

De Laurentiis ha fatto visita al Training Center salutando Calzona, assente al film per febbre, e la squadra. Smentite le voci di lite sul film Scudetto.

Aurelio De Laurentiis si è recato questa mattina al Training Center di Castel Volturno per una visita alla squadra. Come riferito da Pasquale Tina di Radio Marte, “il presidente è arrivato ed è già andato via: è stato in campo, ha salutato la squadra e l’allenatore e adesso sta tornando a Roma”.

Calzona Regolarmente in Panchina Nonostante la Febbre

Intanto, Francesco Calzona ha regolarmente diretto l’allenamento mattutino nonostante le non perfette condizioni di salute: “Calzona sta dirigendo la seduta, anche se non si sente ancora benissimo. Ieri aveva la febbre e per questo non è andato a vedere il film Scudetto”.

Smentita la Voce di una Lite sul Film

Tina ha inoltre smentito categoricamente la voce di una presunta lite tra Calzona e la società per la partecipazione della squadra all’anteprima del film sullo Scudetto: “E’ vero che inizialmente si era parlato di non andare per evitare contestazioni, ma il pareggio con la Roma ha cambiato l’atmosfera”.

La Verità sulla Mancata Presenza di Calzona al Film

La reale motivazione dell’assenza di Calzona all’evento cinematografico è stata dunque legata alle sue precarie condizioni di salute: “Da comunicazione del Napoli, sappiamo che effettivamente aveva la febbre e che, per questo, è rimasto a riposo”.

L’Arrivo Discreto dei Giocatori al Cinema

Per evitare eccessive attenzioni mediatiche, i calciatori del Napoli hanno inoltre optato per un arrivo low-profile alla proiezione del film: “Si è scelto di evitare l’arrivo in pullman, per questo i calciatori si sono recati al Metropolitan alla spicciolata”.

Un articolo che fa luce su un presunto caso, smentendo voci di litigi e spiegando le reali dinamiche dietro le scene. Una ricostruzione obiettiva e trasparente della situazione al Napoli in vista del rush finale di stagione.