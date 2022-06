Il Napoli non svende Ounas, Deulofeu attende: un altro giocatore può ‘liberarlo’

Gerard Deulofeu si è messo in attesa, con pazienza e quasi devozione. Perché il Napoli lo ha cercato, la bozza di contratto è lì ma l’affare non si sblocca. Bisogna attendere, godersi le vacanze e magari rifiutare qualche offerta allettante che arriva dalla Spagna. Deulofeu (per ora) ha deciso di aspettare ed il Napoli sta provando a lavorare per acquistare il suo cartellino dall’Udinese. Tra Pozzo e De Laurentiis siamo fermi ad une mediazione tra domanda e offerta: la SSCN mette sul piatto 18 milioni di euro per il giocatore, l’Udinese ne chiede 20, ma secondo Corriere dello Sport siamo alla fase del buon senso e l’intesa si troverà.

Ma per dare via a tutte le pratiche legali per l’acquisizione del cartellino di Deulofeu il Napoli deve cedere qualche giocatore. Gli indiziati sono due: uno è Politano che piace al Valencia, l’altro è Ounas. Il giocatore algerino ha sperato di poter diventare importante anche per Spalletti, ma tra infortuni e scarso feeling non ha mai inciso, nonostante l’affetto dei tifosi che stravedono per le sue qualità tecniche, che però non riesce mai ad esprimere fino in fondo. Secondo Corriere dello Sport Ounas piace a Monza e Torino, ma il Napoli ha intenzione di non svenderlo anche se il suo contratto è in scadenza nel 2023.