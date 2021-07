Il Napoli ha chiesto Tsimikas al Liverpool, il greco vuole giocare di più

Il Napoli punta Kastantinos Tsimikas per la fascia sinistra. La notizia di calciomercato era nell’aria già da un po’ di tempo ma ora gli azzurri hanno fatto una mossa. Si tratta di un primo approccio con il Liverpool ma è sicuramente un segnale di vitalità per il mercato partenopeo, che per ora, vive di idee. Il Napoli ha bisogno di un terzino mancino perché Ghoulam è reduce dalla quarta operazione in quattro anni e Mario Rui non offre moltissimi certezze tecniche. Bisogna puntare più in alto e Tsimikas potrebbe essere un calciatore adatto alle richiesta di Luciano Spalletti che gradirebbe avere un esterno importante.

Tsimikas-Napoli: primo contatto

Corriere dello Sport scrive del ds Giunto e del responsabile dell’area scouting del Napoli Micheli, interessati di nuovo al giocatore. A gennaio del 2020 si era già cercato di portare l’esterno mancino al Napoli, ma poi il fascino della Premier League ha prevalso su tutto. Tsimikas, però, col Liverpool ha giocato solo 225 minuti ed ora chiede maggiore spazio. Così il Napoli è tornato alla carica per Tsimikas, come scrive il quotidiano sportivo:

Però Giuntoli ha provato a parlarne, per sondare e anche capire: il Liverpool ha educatamente ascoltato e dinanzi alla richiesta d’un prestito ha lasciato che il discorso cadesse lì, proprio sulla corsia di sinistra. In attesa di tempi migliori, il Napoli ha ribadito il proprio interesse, la volontà di arrivare ad un colloquio su basi, più concrete, la possibilità di capire se eventualmente ci sarebbero prospettive per un un riscatto futuro: cose del genere, insomma, quelle che appartengono alla fiera dei sogni, semmai realizzabili.

