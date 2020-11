Gazzetta – Napoli-Milan: quattro cambi per Gattuso

Focus di Gazzetta dello Sport sulle probabili formazioni di Napoli-Milan con il tecnico del Napoli pronto a fare quattro cambi.

Senza Osimhen in attacco Gattuso punta su Mertens prima punta e non cambia il 4-2-3-1. Il tecnico del Napoli punterà molto sulla presenza di Lorenzo Insigne in attacco, tirato a lucido dopo le ottime prove in Nazionale. Dopo la tribuna di Bologna si rivede in campo Mario Rui da titolare. L’esterno portoghese sostituirà Hysaj che gli era stato preferito anche se schierato fuori ruolo. L’albanese sta affrontando il coronavirus e starà fuori ancora qualche settimana. A centrocampo il Napoli ritrova Bakayoko che in settimana aveva avuto qualche linea di febbre, anche se i suoi tamponi sono tutti negativi. La vera sorpresa sarà chi schiererà il tecnico Gatuso in posizione centrale dietro le punte.

In alcune formazioni si legge il nome di Lozano schierato in posizione da trequartista, mentre secondo Gazzetta dello Sport sarà Elmas ad agire in quel ruolo, mentre il messicano dovrebbe andare in panchina lasciando spazio a Politano.

Napoli-Milan: probabili formazioni, il grafico di Gazzetta