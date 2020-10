Fa discutere la violazione della ‘bolla’ da parte dei giocatori di Milan e Juve, mentre i calciatori del Napoli sono ‘rinchiusi’ a Castel Volturno.

Per il Napoli potrebbe arrivare pure una penalizzazione per non aver creato immediatamente la ‘bolla’ dopo il caso di positività di Zielinski, ma in casa Juve e Milan il protocollo pare non sia stato rispettato alla lettera. L’Asl di Torino, infatti, è pronta a segnalare alla procura almeno 7 giocatori, per capire se abbiano rispettato le disposizioni in materia di contro al coronavirus. Mentre il Milan ha ottenuto di poter tenere la squadra casa e Milanello. A conti fatti solo il Napoli doveva e deve restare sempre a Castel Volturno.

Sulla questione ha scritto pure Gazzetta dello Sport che scrive: “anche se è complicato spiegare come si collochi la festa di compleanno di Theo Hernandez con numerosi invitati. E considerando che quella della Juve al J-Hotel è stata interrotta da 5 giocatori che hanno raggiunto le rispettive nazionali, oltre a Gigi Buffon. Tutte situazioni che hanno indispettito diversi giocatori del Napoli i quali hanno accettato a malincuore questa clausura che non si sa bene quanto durerà. Almeno una settimana, dipenderà dal doppio tampone negativo“.

La bolla che scoppia di Juve e Milan

Ora c’è curiosità di capire se ci saranno ulteriori accertamenti su queste due società, visto lo zelo e la premura con cui si sta scavano ogni possibile difetto al Napoli. La società che per aver rispettato le regole, quelle imposte dall’Asl, rischia ancora lo 0-3 a tavolino. Insomma sembra veramente che qualcosa non torni in questo sistema di controllo e di possibili penalizzazioni. Una sorta di due pesi e due misure che non fa piacere a nessuno. La bolla di Juve e Milan scoppierà? Saranno le autorità competenti a dover decidere se ci sono state delle violazioni o meno.