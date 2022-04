Floriana Messina, la Kardashian del Vesuvio è tifosa del Napoli

Floriana Messina è la tifosa del Napoli d’eccellenza, l’influencer è diventata estremamente popolare dopo il Grande Fratello 12. Il settimanale ‘Chi’ le ha dedicato un servizio nella rubrica ‘Chicche di gossip’ in edicola già dal 6 aprile. Floriana Messina viene definita come la ‘Kim Kardashian del Vesuvio’ per le sue forme che ricordano la modella statunitense famosa in tutto il mondo.

La Messina ha 800mila followers sui social ed ogni giorno genera tantissimi engagement con i suoi followers. Ma Floriana Messina, nata a Potenza, tifa Napoli e più volte è stata fotografata con i colori azzurri. Tanto che il settimane Chi scrive: “Se ieri il sogno erotico dei tifosi e dei calciatori del Napoli era Raffaella Fico, oggi, gli occhi del pubblico e dei bomber partenopei sono tutti per la bombastica Floriana Messina… ribattezzata la Kim Kardashian del Vesuvio”.