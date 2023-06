Fedele: “Allegri al Napoli, non è fantacalcio”, un paio di cose non quadrano

Notizie Calcio Napoli – Massimiliano Allegri al posto di Luciano Spalletti è una delle possibilità secondo Enrico Fedele.

A Radio Marte, Fedele dice: “Io non escluderei la possibilità di vedere Allegri al Napoli. Anzi è una possibilità tutt’altro che da scartare. Non va dimenticato che Allegri è un grande amico di De Laurentiis. Poi c’è Giuntoli che vuole andare alla Juventus. Immaginativi se la trattativa si chiude con il Napoli che fa andare via Giuntoli solo se la Juve lascia partire Allegri e gli paga metà dello stipendio. Sembra fantacalcio, ma non lo è, in alcun modo”.

Dunque secondo Fedele la Juve, che non vuole versare nulla per liberare Giuntoli dal contratto col Napoli, sarebbe disposta a pagare 4 milioni di euro per pagare metà stipendi di Allegri.

A questo si aggiunge che proprio di recente i vertici del club bianconero hanno confermato Allegri sulla panchina. Una manovra inevitabile, visto che alla Juve non si possono permettere di pagare un altro allenatore se Allegri non risolve il contratto.