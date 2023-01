Evra: “Vi abbiamo mangiati tutti, nove scudetti sul campo” – VIDEO

Patrice Evra fa un appello ai tifosi della Juventus: “Vinto nove scudetti sul campo, dobbiamo stare vicino alla squadra“.

L’ex giocatore della Juve è convinto dell’innocenza della società bianconera, che dopo Calciopoli torna ad essere investita da uno scandalo. Quindici punti di penalizzazione per la Juve, a cui si possono aggiungere altre penalità o addirittura la retrocessione per la cosiddetta manovra stipendi.

Ma Patrice Evra sprona il popolo bianconero e dice: “Noi abbiamo vinto nove scudetti sul campo, non rubiamo nulla. Vi abbiamo mangiati tutti e lo abbiamo fatto sul terreno di gioco”. Poi si rivolge ai “Gobbi veri. Ora bisogna stare vicini alla Juve, adesso più che mai”.

Ma per la Juve il futuro è a tinte fosche. Un’altra tifosa juventina come Evelina Christillin, membro del consiglio Fifa ed in quota Uefa, solo qualche giorno fa ha detto: “Bisogna aspettare di leggere quello che c’è nella sentenza perché noi magari abbiamo conoscenza solo di un pezzo di questa storia, che è veramente brutta. Ne mancherà ancora un pezzo anche dopo la sentenza perché ci sarà tutto il discorso sulla manovra stipendi. Ci saranno danni economici per la non partecipazione alle coppe europee, ma non solo: meno gente allo stadio, meno abbonamenti, meno sponsor. Qualcuno l’altro giorno diceva che un bambino di 10 anni è difficile che diventi tifoso juventino dopo una botta del genere”.