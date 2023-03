Dybala richiesta milionaria alla Juve: tifosi bianconeri imbufaliti

Il divorzio tra Juventus e Dybala potrebbe avere conseguenze legali: la società deve pagare gli stipendi arretrati entro aprile, altrimenti l’attaccante potrebbe forzare una causa. Dybala ha perso anche 50 milioni di euro a causa del mancato rinnovo del contratto.

Il divorzio tra la Juventus e Paulo Dybala potrebbe avere conseguenze legali, come emerge dall’audizione dell’avvocato dell’argentino nell’ambito dell’inchiesta Prisma. Dybala potrebbe ricorrere alle vie legali se la Juventus non paga gli stipendi arretrati entro aprile, per un totale di circa 3,8 milioni di euro. Inoltre, Dybala ha perso 50 milioni di euro a causa del mancato rinnovo di contratto, che sembrava una formalità ma è stato bloccato dalla società. L’avvocato dell’attaccante ha deciso di appellarsi a questo mancato rinnovo e potrebbe forzare la mano per una transazione, se gli impegni non vengono rispettati.

Durante l’audizione, l’avvocato Ferrari ha parlato di colloqui avvenuti l’anno scorso con la Juventus, sostenendo che la negoziazione era sostanzialmente conclusa, ma mancava solo la firma, che è stata bloccata dall’assenza della domiciliazione di Antun. Il ritardo è stato fatale, poiché a gennaio la Juve ha deciso di privarsi di Dybala.

Dybala-Juve: scontro in tribunale

Nonostante le accuse mosse dalla Procura di Torino, che indaga sui conti del club dal 2018-19 al 2020-21, Dybala non vuole arrivare allo scontro totale con il club e cerca di evitare una causa legale. Tuttavia, la situazione sta allontanando sempre più la Joya dalla Juventus, e ieri Dybala è stato criticato ferocemente sui social dai tifosi bianconeri. Questa vicenda lo ha fatto sentire deluso, poiché si era lasciato bene con il pubblico juventino.

Il futuro di Dybala è ancora tutto da scrivere, nonostante la clausola rescissoria nel suo contratto. Nelle ultime settimane ha lanciato segnali che lasciano aperte varie soluzioni, ma dipenderà molto da quello che farà lo Special One, ovvero il tecnico della Roma, Mourinho. La dirigenza giallorossa vorrebbe provare a blindarlo rivedendo le condizioni dell’accordo firmato l’estate scorsa, ma ogni discorso è ancora prematuro.

Dybala, comunque, sta bene e non ha subito alcun infortunio alla spalla, nonostante la notizia diffusa durante il ritiro dell’Argentina. L’attaccante spera di ritrovare la migliore condizione e aiutare Mourinho a tornare alla vittoria. In pochi mesi, l’argentino è entrato sempre più nel cuore dei tifosi giallorossi, che lo hanno difeso.