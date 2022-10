Differenza tra Maradona e gli altri calciatori: Spalletti cita Schopenhauer

Luciano Spalletti cita Artur Schopenhauer per indicare la differenza che c’è tra Diego Armando Maradona e gli altri calciatori.

Oggi 30 ottobre 2022 è il compleanno di Maradona, avrebbe compiuto 62 anni. Il Napoli lo ha ricordato con gli ex compagni di squadra prima di Napoli-Sassuolo. La festa poi è continuata tra amici in un altro luogo ed a cena.

Il ricordo di Maradona unisce, perché oltre che un grande calciatore è stato un grande uomo, come testimoniano anche i compagni di squadra. Non c’è nessuno che ne parli male, anzi tutti esaltano le sue doti umane. Sempre a disposizione degli altri, nonostante fosse già riconosciuto da tutti il più forte calciatore in attività ai suoi tempi.

Spalletti la citazione di Schopenhauer per Maradona

Il ricordo di Maradona non svanirà mai, la sua morte prematura all’età di 60 anni ha destabilizzato tutti, la famiglia ovviamente, ma i milioni di tifosi che lo hanno sostenuto e che continuano ad amarlo.

Festeggiando il compleanno di Maradona è il modo per far capire che il suo ricordo, ma in qualche modo anche la sua presenza non è mai andata via. Perché anche chi lo ha visto giocare continua a vivere il mito di D10S, un calciatore che ha saputo trascinare il Napoli e l’Argentina alla vittoria, un uomo che ha preso per mano il suo popolo, quello napoletano e quello argentino e lo ha portato alla vittoria. Vittoria sportiva in qualche modo significa anche riscatto sociale.

Così Spalletti per ricordare Maradona ha voluto citare Schopenhauer ed ha detto: “Il talento coglie un bersaglio che nessun altro riesce a colpire; il genio coglie un bersaglio che nessun altro riesce a vedere“. Una citazione estremamente calzante quella di Spalletti che in questo modo ha voluto rendere omaggio al calciatore più forte di tutti i tempi, che ha consegnato Napoli alla storia del calcio italiano ed europeo.