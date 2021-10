Designatore Rocchi: “Ho parlato con Massa, ecco perchè ha dato il rosso a Spalletti”

Il designatore Rocchi spiega perchè Massa ha dato il rosso a Spaletti e Mourinho durante Roma-Napoli.

ROCCHI SU MASSA E SPALLETTI

Il designatore Gianluca Rocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Rai per chiarire le espulsioni di Mourinho e di Spalletti.

“Ho parlato con Spalletti e Mourinho che si sono scusati a fine partita. E sono molto contento. Spalletti è toscano come me, Massa è un ragazzo più introverso: l’ha vissuta male e ha reagito sentendosi attaccato. Abbiamo chiesto agli arbitri di essere intransigenti con chi si comporta male”.

SPALLETTI INCREDULO PER L’ESPULSIONE

Le parole di Rocchi su Massa e Spalletti non cambiano la realtà dei fatti. Gli arbitri sono diventati troppo protagonisti in un campionato come quello della serie A alle prese con tantissimi problemi. L’espulsione di Spalletti ad opera di Massa ha dell’incredibile e dimostra tutta la vulnerabilità psicologica dei direttori di gara come testimoniano le immagini video e audio dell’accaduto.