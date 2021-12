Demme escluso da Napoli-Atalanta: ecco il motivo

Diego Demme non gioca titolare in Napoli-Atalanta, il tecnico Luciano Spalletti ha preferito schierare Elmas al suo posto. Una scelta se vogliamo coraggiosa quella dell’allenatore del Napoli che per il suo 4-2-3-1 ha preferito un calciatore più offensivo. Il Napoli potrebbe spesso adoperare il 4-3-3 nella gara con l’Atalanta, sfruttando quindi Elmas nel ruolo di mezz’ala, ovvero quello più naturale per il macedone. In ogni casa preferire Elmas al posto di Demme è una scelta del tecnico per cercare di dare equilibrio alla sua squadra che deve vincere il match contro un’Atalanta lanciata.

Con Elmas titolare in Napoli-Atalanta, al posto di Demme, il tecnico vuole dare un segnale di compattezza. Il Napoli infatti si è schierato con 3-4-3 e con Mario Rui a centrocampo, anche per la necessità di arginare i due esterni di Gasperini che sono tra i più temibili della squadra nerazzurra. Spalletti ha anche gli uomini contati, dato che sono out: Osimhen, Koulibaly, Manolas, Anguissa e Fabian Ruiz, oltre a Zanoli alle prese col Covid. Tante assenze che hanno spinto Spalletti a convocare Manè per Napoli-Atalanta.