De Maggio: “Campionato falsato, ecco cosa accadrà prima di Napoli-Fiorentina”

La partita Juve-Napoli si gioca. La conferma è arrivata via social da un tweet del Napoli che ha ricordato il calcio d’inizio alle 20.45. La giornata è stata tormentata, perché il giro di tamponi effettuato stamattina nell’hotel al centro di Torino che ospita la squadra azzurra ha fatto emergere nuove positività (una certa di un membro dello staff regolarmente vaccinato e due dubbie) nel gruppo squadra tra calciatori e membri dello staff. Ma il nuovo giro di tamponi del primo pomeriggio dovrebbe avere escluso altri contagi: a questo punto il Napoli scenderà in campo contro la Juventus.

Molti i commenti e le critiche per una sfida che vede il Napoli rimaneggiato. Anche il direttore della radio ufficiale del Club azzurro,Valter De Maggio, ha detto la sua sulla sfida dello stadium

“Il Napoli gioca stasera contro la Juventus di Massimiliano Allegri con una formazione rimaneggiata. Ma andiamo oltre. Poi la squadra di Luciano Spalletti gioca con la Sampdoria , mentre la Fiorentina invece salterà le prossime due sfide con Udinese e Torino che hanno l’isolamento per 5 giorni”.

Valter De Maggio ha poi aggiunto: “Poi il calendario prevede Napoli-Fiorentina di nuovo dopo tre giorni. Non c’è che dire: per me in questo modo si falsano le partite. Il Napoli già in queste condizioni deve giocare due gare ravvicinate, mentre la Fiorentina si ferma per due”. Come a dire: il sistema e i vari protocolli fanno acqua da tutte le parti. E’ una situazione a dir poco grottesca considerando che Bologna-Inter è stata rinviata e Juventus-Napoli si giocherà.