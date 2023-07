Criscitiello: “Napoli bloccato sul mercato, il dopo Kim arriverà ad agosto”

Michele Criscitiello analizza il calciomercato: il Napoli non ha ancora sostituito Kim, secondo il giornalista i colpi arriveranno dopo ferragosto.

Calciomercato Napoli. Michele Criscitiello, giornalista e direttore di SportItalia, ha condiviso le sue osservazioni sul lento calciomercato italiano durante la trasmissione “SICAFE”. Mentre Inter e Milan si sono distinti per la loro attività, altri grandi club come Napoli e Juventus sembrano essere rimasti indietro, specialmente quando si tratta di sostituire giocatori chiave come Kim.

Analisi del Mercato

Criscitiello ha notato una “piccola frenata sul mercato” negli ultimi giorni, con l’Inter e il Milan a guidare l’azione. Ha espresso delusione per la mancanza di movimento da parte di club come Roma, Lazio e Fiorentina, citando esempi come la mancanza di azione dopo la cessione di Milinkovic da parte della Lazio e l’acquisto unico di Parisi da parte della Fiorentina.

Il Caso del Napoli

Il direttore di SportItalia ha messo in luce la situazione del Napoli, che ha ceduto Kim senza aver ancora trovato un sostituto adeguato. Ha sottolineato che questo potrebbe essere un problema significativo per il club se non viene affrontato tempestivamente.

Prospettive Future

Nonostante il mercato relativamente statico, Criscitiello prevede che le cose si animeranno dopo il 15 agosto. “Credo che, soprattutto post-ferragosto, dal 15 agosto in poi, ci divertiremo molto ma perché arriviamo – come sempre – in ritardo,” ha dichiarato, suggerendo che il ritardo potrebbe essere una caratteristica tipica del mercato italiano.