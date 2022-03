Criscitiello a Pandev: “Dillo che sei tifoso del Napoli”. La risposta non si fa attendere

Goran Pandev è stato ospite di Speciale Calciomercato su Sportitalia. L’ex giocatore del Napoli ha commentato la lotta scudetto. Il macedone non ha mai nascosto la sua simpatia per il Napoli, così come i tifosi azzurri non hanno mai dimenticato le sue giocate, con quel pallone che restava costantemente incollato al piede sinistro. “All’Inter ho vinto il Triplete, ma ho visto ancora più entusiasmo a Napoli per la vittoria della Coppa Italia” ha detto Pandev che sulla corsa scudetto ha aggiunto: “A Napoli la gente è molto passionale e Spalletti ha a disposizione una rosa importante“.

Parole accorate quelle dell’attuale giocatore del Parma, che ricorda con un pizzico di emozione il pubblico del Napoli. Così Michele Criscitiello punzecchia Pandev e gli chiede: “Allora dillo che tifi per il Napoli e che ti piacerebbe se lo scudetto lo vincesse la squadra allenata da Spalletti“. A quel punto Pandev ha avuto un attimo di esitazione, ma poi ha preferito usare la diplomazia: “Sono stato bene in entrambe le squadre, all’Inter come al Napoli. Così come sono stato bene in entrambe le città. Quindi non posso dire tifose solo per una squadra. Ho entrambe nel cuore e non posso sbilanciarmi” ha concluso Pande.