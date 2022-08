CorSport, la prima pagina: “Ronaldo, bello e difficile”

CALCIOMERCATO NAPOLI. CRISTIANO RONALDO-NAPOLI. La liason tra Cristiano Ronaldo ed il Napoli strappa titoli nelle prime pagine di tanti giornali italiani. Stamattina, nella versione domenicale, il Corriere dello Sport titola “Ronaldo, bello e difficile“. Negli articoli scritti dalle varie penne della testata giornalistica romana uno spazio non indifferente è dedicato all’affare che Jorge Mendes sta orchestrando già da qualche giorno.

Ronaldo al Napoli sarebbe bello perché CR7 aizza le folle e porterebbe una ventata di entusiasmo all’ombra del Vesuvio, ancor di più di quella che si sta vivendo con una partenza a razzo, impreziosita da un Kvaratskhelia in versione turbo.

Ronaldo al Napoli è difficile perché Mendes deve incastrare sin troppi tasselli nel puzzle, su tutte il fatto che il magnate a capo del Manchester United, Glazer, dovrebbe accettare la richiesta di 140 milioni di euro di Aurelio De Laurentiis per acquistare la stella nigeriana Victor Osimhen ed in più debba anche garantire il pagamento di oltre 2,3 del super stipendio di CR7 che allo United guadagna 25 milioni di sterline (40 milioni di euro lordi).

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport il titolo centrale è dedicato alla Roma che ha pareggiato 1-1 a Torino contro la Juventus. “Mou di testa” nel doppio senso che il trainer ex Real Madrid ed Inter ha usato la testa per uscire da una situazione complessa dopo un primo tempo non all’altezza della rosa giallorossa e la Roma ha pareggiato di testa con Tammy Abraham.