Corrado: “Kvaratkshelia parla ‘napoletano’. Il Napoli fa un errore”

Il giornalista Antonio Corrado svela un retroscena su Kvaratskhelia, attaccante del Napoli in ritiro in Turchia, per preparare la ripresa della Serie A.

Corrado durante la trasmissione Fuorigioco, programma in dona su Tele A ha raccontato: “Ho provato a capire cosa diceva Kvaratskhelia, mi trovavo a sette o otto metri di distanza dal punto dove stava avvenendo l’intervista, ma non ho potuto capire bene, anche perché si parlava a metà tra il georgiano e l’inglese. L’unica cosa che ho capito sono due parole in napoletano: jamme ja“.

Poi Corrado ha aggiunto: “Non ho potuto recarmi al campo perché l’accesso è riservato a DAZN. Ragazzi, a Napoli chi vuole vedere le immagini e ascoltare le parole dei tifosi, non può rivolgersi alle televisioni private, ma deve sottoscrivere un abbonamento. Oggi i tifosi azzurri non riconoscono le voci dei loro beniamini. Non le conosciamo noi giornalisti le voci, figuriamoci i tifosi. E questa è una pecca del Napoli sotto il profilo della comunicazione“.