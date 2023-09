“Calciomercato 2023: Napoli Conclude una Sessione Estiva Frenetica con Colpi di Scena

Un resoconto completo di tutti i movimenti del Napoli nel calciomercato estivo 2023, dai grandi acquisti ai dolorosi addii. Scopri i dettagli dei trasferimenti, i ritorni e le strategie del nuovo staff tecnico.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il calciomercato estivo 2023 si è ufficialmente concluso oggi 1° settembre alle ore 20:00, e il Napoli è stato uno dei protagonisti con una serie di mosse intriganti e significative. Dopo l’addio di Giuntoli e Spalletti, il nuovo team tecnico composto da Meluso e Garcia ha preso le redini, operando sia in entrata che in uscita.

Nuovi Arrivi

Tra i volti nuovi che si sono uniti al club partenopeo spiccano il ritorno di Pierluigi Gollini in prestito e i riscatti di Simeone e Raspadori. A loro si aggiungono gli acquisti di Natan per 10 milioni di euro e Jens Cajuste per 12 milioni di euro. L’ultimo grande nome a unirsi alla squadra è stato Jesper Lindstrøm, acquistato per circa 30 milioni di euro dall’Eintracht Francoforte. Inoltre, Caprile e Cheddira sono stati prelevati dal Bari per poi essere girati in prestito a Empoli e Frosinone, rispettivamente.

Addii Notabili

L’addio più risonante è stato quello di Kim, ceduto al Bayern Monaco per una cifra di 50 milioni di euro. Anche Hirving Lozano è stato venduto al PSV per circa 12 milioni di euro più bonus. Ndombele e Bereszynski non sono stati riscattati, mentre Zedadka e Luperto sono stati ceduti a titolo definitivo. Folorunsho è stato invece girato in prestito al Verona.

La Squadra Attuale

Nonostante i movimenti frenetici, alcuni giocatori rimangono ai margini della squadra. Diego Demme, il regista italo-tedesco, non è stato ceduto e potrebbe essere rivalutato da Garcia. Gaetano e Zerbin rimangono in azzurro, mentre il terzo portiere sarà Nikita Contini, di ritorno dal prestito alla Reggina.

Strategia chiara

Con un’estate piena di alti e bassi, il Napoli sembra essersi rinnovato in vista della prossima stagione. Le aspettative sono alte, e sarà interessante vedere come i nuovi acquisti si integreranno nel contesto di una squadra che punta a ritornare ai vertici del calcio italiano e europeo. Con questa sessione di mercato, il Napoli ha dimostrato di avere una strategia chiara, ma solo il tempo dirà se le mosse effettuate porteranno i risultati sperati.