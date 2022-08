Calaiò: “Napoli, una cosa mi preoccupa moltissimo”

Emanuele Calaiò è intervenuto ai microfoni di Radio Goal per parlare del Napoli a pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A. L’ex attaccante degli azzurri ricorda una vittoria del suo Napoli contro il Verona, ma focalizzandosi al campionato di quest’anno pone una preoccupazione: “L’addio di Koulibaly non sarà facile da gestire, magari a Verona potrebbe giocare Juan Jesus per dare a Kim la possibilità di assimilare meglio gli schemi di Spalletti. Ma devo essere sincero, sono preoccupato della difesa del Napoli, perché non è assolutamente semplice dire addio ad un giocatore come Koulibaly“.

Calaiò parla anche di Osimhen che deve imporsi come bomber, nonostante un precampionato tutt’altro che scoppiettante: “Per prima cosa io spero che l’attaccante nigeriano possa finalmente fare una stagione senza infortuni. Questo gli darebbe la possibilità di giocare con continuità e di dimostrare quanto vale“. Intanto è stato designato già l’arbitro di Verona-Napoli, cosa che comincia un po’ a far sentire quel clima di campionato che mancava da tempo. Ovviamente c’è sempre una porta aperta sul calciomercato, con i tantissimi dubbi di Spalletti sul modulo da schierare, perché condizionato anche dalle trattative. Intanto De Laurentiis e Giuntoli stanno lavorando a chiudere la trattativa per Simeone e per Raspadori.